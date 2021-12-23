«Эмполи» — «Милан»: счет 2:4, обзор голов

одержал выездную победу над(4:2) в матче 19 тура Серии А.

Дублем в составе победителей отметился Франк Кессье. Также по голу забили Тэо Эрнандес и Алессандро Флоренци.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Милан 2:4 Голы: 0:1 Франк Кессье (12'), 1:1 Nedim Bajrami (18'), 1:2 Франк Кессье (42'), 1:3 Алессандро Флоренци (63'), 1:4 Тео Эрнандес (69'), 2:4 Андреа Пинамонти (пенальти) (84') Эмполи: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович (Riccardo Marchizza, 46'), Simone Romagnoli, Себастьяно Луперто, Fabiano Parisi, Лиам Хендерсон (K.Asllani, 85'), Samuele Ricci (Лео Штулац, 85'), Шимон Журовский (Filippo Bandinelli, 68'), Nedim Bajrami, Патрик Кутроне (Андреа Ла Мантия, 68'), Андреа Пинамонти Милан: Оливье Жиру, Алексис Салемакерс, Франк Кессье, Жуниор Мессьяс (Браим Диас, 81'), Исмаэль Беннасер (Раде Крунич, 81'), Сандро Тонали (Тьемуэ Бакайоко, 65'), Тео Эрнандес, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Алессандро Флоренци (Пьер Калюлю, 64'), Мик Меньян Предупреждения: Сандро Тонали (39'), Simone Romagnoli (62'), Исмаэль Беннасер (80')

«Милан» набрал 42 очка и поднялся на второе место, обойдя «Наполи». «Эмполи» прервал беспроигрышную серию. У него 27 баллов и 9 позиция.