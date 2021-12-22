Гуанчжоу — Шанхай Порт: смотреть онлайн трансляцию 22.12.2021

В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Китая по футболу.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гуанчжоу» — «Шанхай Порт». Коэффициент ставки — 2.14.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Шанхай Порт»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Гуанчжоу — Шанхай Порт.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам