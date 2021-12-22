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    Гуанчжоу — Шанхай Порт: смотреть онлайн трансляцию 22.12.2021

    Гуанчжоу — Шанхай Порт: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Гуанчжоу» — «Шанхай Порт» в чемпионате Китая по футболу.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гуанчжоу» — «Шанхай Порт». Коэффициент ставки — 2.14.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Шанхай Порт»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Гуанчжоу — Шанхай Порт.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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