«Салернитана» не прибыла на игру с «Удинезе», матч признан несостоявшимся

Матч 19-го тура итальянской Серии А междупризнан несостоявшимся в связи с неявкой гостей на игру, сообщает пресс-служба первенства.

Орган здравоохранения Салерно вчера запретил команде лететь в Удине из-за вспышки коронавируса в клубе. В свою очередь, хозяева отказались переносить встречу.

В итоге главный арбитр матча перед началом игры вышел на поле и зафиксировал неявку «Салернитаны».

Согласно действующему регламенту, гостям должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3, однако они могут обратиться в суд.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в позапрошлом сезоне в противостоянии «Ювентуса» и «Наполи». Тогда неаполитанцы также не могли вылететь в Турин на матч в связи с объявленным в городе локдауном.

Изначально гостям было засчитано поражение, однако они смогли добиться переигровки в суде.