«Салернитана» не прибыла на игру с «Удинезе», матч признан несостоявшимся

«Салернитана» не прибыла в Удине Фото: globallookpress.com
Орган здравоохранения Салерно вчера запретил команде лететь в Удине из-за вспышки коронавируса в клубе. В свою очередь, хозяева отказались переносить встречу.
В итоге главный арбитр матча перед началом игры вышел на поле и зафиксировал неявку «Салернитаны».
Согласно действующему регламенту, гостям должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3, однако они могут обратиться в суд.
Напомним, аналогичная ситуация произошла в позапрошлом сезоне в противостоянии «Ювентуса» и «Наполи». Тогда неаполитанцы также не могли вылететь в Турин на матч в связи с объявленным в городе локдауном.
Изначально гостям было засчитано поражение, однако они смогли добиться переигровки в суде.