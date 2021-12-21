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    «Салернитана» не прибыла на игру с «Удинезе», матч признан несостоявшимся

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    Матч 19-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Салернитаной» признан несостоявшимся в связи с неявкой гостей на игру, сообщает пресс-служба первенства.

    «Салернитана» не прибыла в Удине
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    «Салернитана» не прибыла в Удине

    Орган здравоохранения Салерно вчера запретил команде лететь в Удине из-за вспышки коронавируса в клубе. В свою очередь, хозяева отказались переносить встречу.

    В итоге главный арбитр матча перед началом игры вышел на поле и зафиксировал неявку «Салернитаны».

    Согласно действующему регламенту, гостям должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3, однако они могут обратиться в суд.

    Напомним, аналогичная ситуация произошла в позапрошлом сезоне в противостоянии «Ювентуса» и «Наполи». Тогда неаполитанцы также не могли вылететь в Турин на матч в связи с объявленным в городе локдауном.

    Изначально гостям было засчитано поражение, однако они смогли добиться переигровки в суде.

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