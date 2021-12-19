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    Болельщика «Лидса» арестовали за расистские оскорбления

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    Болельщика «Лидса» арестовали за расистские оскорбления игроков «Арсенала» (1:4) во время матча АПЛ, сообщается на официальном сайте йоркширского клуба.

    Болельщика «Лидса» арестовали за расистские оскорбления
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    Болельщика «Лидса» арестовали за расистские оскорбления

    «"Лидс Юнайтед" может подтвердить, что расследование заявлений о расизме в первой половине матча с "Арсеналом" продолжатся. В связи с этим обвинением был произведен один арест.

    В "Лидсе" не потерпят расизма. Любой болельщик, использующий расистские выражения, получит пожизненный запрет на посещение матчей Лидс Юнайтед», — говорится в заявлении.

    Напомним, в первом тайме скамейка запасных «Арсенала» обратила внимание четвертого рефери на расистские оскорбления с трибуны болельщиков хозяев.

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