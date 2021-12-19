«Хетафе» — «Осасуна»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 18-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч в матче был забит на третьей компенсированной минуте — отличился вышедший на замену в концовке нападающий Дарио Поведа.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Осасуна 1:0 Гол: 1:0 Dario Poveda (90 + 3') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Даконам Ортега Дьене, Стефан Митрович, Jorge Cuenca (Якуб Янкто, 73'), Матиас Оливера, Карлос Аленья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Энес Унал, Сандро Рамирес (Dario Poveda, 84') Осасуна: Эсекьель Авила (Barbero, 89'), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 89'), Дарко Брашанац (Хави Мартинес, 84'), Хон Монкайола, Энрике Барха (Ойер Оласабаль, 84'), Лукас Торро, Мануэль Санчес, Хуан Крус, Гарсия Унай Лугеа, Начо Видаль, Серхио Эррера Предупреждения: Сандро Рамирес (26'), Дамиан Суарес (45'), Даконам Ортега Дьене (51'), Эсекьель Авила (72')

«Осасуна» набрала 22 очка, команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице Примеры.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Хетафе» после 18 сыгранных туров располагается на 16-м месте в таблице, имея в своём активе 15 очков.