«Бавария» — «Вольфсбург»: счет 4:0, обзор голов

разгромилав матче 17 тура немецкой Бундеслиги. Игра завершилась победой баварцев со счетом 4:0.

В первом таймсе отличился Томмас Мюллер, а во второй половине по голу забили Дайот Упамекано, Лерой Сане и Роберт Левандовски.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Вольфсбург 4:0 Голы: 1:0 Томас Мюллер (7'), 2:0 Деотшанкюль Юпамекано (57'), 3:0 Лерой Зане (59'), 4:0 Роберт Левандовски (88') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар (Malik Tillman, 85'), Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Tanguy Nianzou, 80'), Альфонсо Дэвис (Омар Ричардс, 80'), Марк Рока (Марсель Забитцер, 75'), Джамал Мусиала, Серж Гнабри (Буна Сарр, 80'), Томас Мюллер, Лерой Зане, Роберт Левандовски Вольфсбург: Ваутер Вегорст, Джан-Лука Вальдшмидт (Жозуа Гилявоги, 73'), Ренато Штеффен (Феликс Нмеча, 57'), Янник Герардт, Максимилиан Арнольд, Aster Vranckx (Кевин Мбабу, 87'), Боте Баку, Джон Энтони Брукс, Себастиан Борнау, Максанс Лакруа, Коэн Кастельс

«Бавария» одержала пятую победу подряд в чемпионате и набрала 43 очка. Она лидирует с отрывом в 9 очков от «Боруссии» Дортмунд.

«Вольфсбург» с 20 баллами занимает 20 место. Это уже 9 поражение команды в сезоне.