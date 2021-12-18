ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл»
  • 00:44
    • «Интер» разгромил «Салернитану», забив 5 голов
  • 00:24
    • «Бавария» без труда разгромила «Вольфсбург»
  • 00:17
    • Ромашина и Колесниченко признаны лучшими синхронистками 2021 года
  • 00:54
    • «Сельта» дома разобралась с «Эспаньолом»
  • 22:24
    • «Лацио» дома победил «Дженоа» Андрея Шевченко
    Все новости спорта

    «Бавария» без труда разгромила «Вольфсбург»

    «Бавария» — «Вольфсбург»: счет 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Вольфсбург
    «Бавария» разгромила «Вольфсбург» в матче 17 тура немецкой Бундеслиги. Игра завершилась победой баварцев со счетом 4:0.

    Томас Мюллер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер

    В первом таймсе отличился Томмас Мюллер, а во второй половине по голу забили Дайот Упамекано, Лерой Сане и Роберт Левандовски.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Вольфсбург 4:0
    Голы: 1:0 Томас Мюллер (7'), 2:0 Деотшанкюль Юпамекано (57'), 3:0 Лерой Зане (59'), 4:0 Роберт Левандовски (88') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар (Malik Tillman, 85'), Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Tanguy Nianzou, 80'), Альфонсо Дэвис (Омар Ричардс, 80'), Марк Рока (Марсель Забитцер, 75'), Джамал Мусиала, Серж Гнабри (Буна Сарр, 80'), Томас Мюллер, Лерой Зане, Роберт Левандовски Вольфсбург: Ваутер Вегорст, Джан-Лука Вальдшмидт (Жозуа Гилявоги, 73'), Ренато Штеффен (Феликс Нмеча, 57'), Янник Герардт, Максимилиан Арнольд, Aster Vranckx (Кевин Мбабу, 87'), Боте Баку, Джон Энтони Брукс, Себастиан Борнау, Максанс Лакруа, Коэн Кастельс

    «Бавария» одержала пятую победу подряд в чемпионате и набрала 43 очка. Она лидирует с отрывом в 9 очков от «Боруссии» Дортмунд.

    «Вольфсбург» с 20 баллами занимает 20 место. Это уже 9 поражение команды в сезоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» выиграет у «Вольфсбурга» с крупным счетом?
  • «Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • «Интер» устроит разгром аутсайдеру?
  • «Салернитана» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • И снова будет ничья?
  • «Сельта» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 3.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал Лондон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры