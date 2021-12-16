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    • Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией
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    Манчини: Играть с сильным соперником — часть футбольного зрелища

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал жеребьевку Лиги наций.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    Итальянская команды сыграет на турнире со сборными Англии, Венгрии и Германии.

    «Хорошая группа. А Германия, Англия и Венгрия сделает ее еще и интересной.

    Играть с сильным соперником — часть футбольного зрелища. С Англией мы встречались в финале чемпионата Европы, так что это будут две напряженные игры.

    Матчи Италии с Германией — классика мирового футбола. Я впервые буду играть с ними в качестве главного тренера, рад этому», — цитирует Манчини football-italia.

    Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

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