Манчини: Играть с сильным соперником — часть футбольного зрелища

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал жеребьевку Лиги наций.

Итальянская команды сыграет на турнире со сборными Англии, Венгрии и Германии.

«Хорошая группа. А Германия, Англия и Венгрия сделает ее еще и интересной.

Играть с сильным соперником — часть футбольного зрелища. С Англией мы встречались в финале чемпионата Европы, так что это будут две напряженные игры.

Матчи Италии с Германией — классика мирового футбола. Я впервые буду играть с ними в качестве главного тренера, рад этому», — цитирует Манчини football-italia.

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.