Моуринью: Я доволен результатом, но не игрой

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
«Мне понравилось, что мы забили оба мяча после розыгрышей угловых, потому что вчера мы специально отрабатывали их. Я доволен результатом, но не игрой. Нельзя сказать, что матч был для нас сложным, но мы отдавали сопернику слишком много лёгких мячей.
Мне понравилась самоотдача Ибаньеса, который остался на поле, даже когда почувствовал некоторый дискомфорт», — цитирует Моуринью Football Italia.
После 17 туров «Рома» находится на 6-й строчке в таблице Серии А с 28 очками, «Специя» — 17-я (12 очков).