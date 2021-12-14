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    Моуринью: Я доволен результатом, но не игрой

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от прошедшей игры со «Специей» (2:0) в 17-м туре Серии А.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Мне понравилось, что мы забили оба мяча после розыгрышей угловых, потому что вчера мы специально отрабатывали их. Я доволен результатом, но не игрой. Нельзя сказать, что матч был для нас сложным, но мы отдавали сопернику слишком много лёгких мячей.

    Мне понравилась самоотдача Ибаньеса, который остался на поле, даже когда почувствовал некоторый дискомфорт», — цитирует Моуринью Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    После 17 туров «Рома» находится на 6-й строчке в таблице Серии А с 28 очками, «Специя» — 17-я (12 очков).

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