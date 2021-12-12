Кержаков: Мы не проиграли в Краснодаре — это хороший результат для нас

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал ничью в гостевом матче с(0:0) в 18-м туре РПЛ и подвел итоги первой части сезона.

«Игра сложилась так, как мы ожидали. "Краснодар" больше атаковал, мы оборонялись. Ребята хорошо показали себя в обороне. Мы рассчитывали на стандарты.

У нас есть хорошие исполнители. Они могли отличиться. Но это было бы несправедливо. Это не вытекало из хода игры. Было бы несправедливо победить сегодня.

Ничья — хороший результат для нас. Мы не проиграли в Краснодаре. Дома мы уступили сопернику по всем статьям. Поэтому ничья — хороший результат для нас.

Мы не допустили серьезных ошибок в обороне. Что касается атаки, то мы не первый раз уже играем так в нападении.

За месяц мы сильно прибавили в самоотдаче, желании, скорости и реакции на ошибки. Я уверен, что во второй части сезона мы выполним поставленную задачу, будем чаще радовать болельщиков.

13-е место — неплохой результат для первой части сезона. У нас были проблемы с составом. Я считаю, что мы находимся на заслуженном месте. Но в следующем году мы поднимемся выше», — приводит слова Кержакова «РИА Спорт».