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    Кержаков: Мы не проиграли в Краснодаре — это хороший результат для нас

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал ничью в гостевом матче с «Краснодаром» (0:0) в 18-м туре РПЛ и подвел итоги первой части сезона.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Игра сложилась так, как мы ожидали. "Краснодар" больше атаковал, мы оборонялись. Ребята хорошо показали себя в обороне. Мы рассчитывали на стандарты.

    У нас есть хорошие исполнители. Они могли отличиться. Но это было бы несправедливо. Это не вытекало из хода игры. Было бы несправедливо победить сегодня.

    Ничья — хороший результат для нас. Мы не проиграли в Краснодаре. Дома мы уступили сопернику по всем статьям. Поэтому ничья — хороший результат для нас.

    Мы не допустили серьезных ошибок в обороне. Что касается атаки, то мы не первый раз уже играем так в нападении.

    За месяц мы сильно прибавили в самоотдаче, желании, скорости и реакции на ошибки. Я уверен, что во второй части сезона мы выполним поставленную задачу, будем чаще радовать болельщиков.

    13-е место — неплохой результат для первой части сезона. У нас были проблемы с составом. Я считаю, что мы находимся на заслуженном месте. Но в следующем году мы поднимемся выше», — приводит слова Кержакова «РИА Спорт».

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