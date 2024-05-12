12 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Пари НН». Начало игры — в 19:00 мск. «Сочи» — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцев уже фактически ничего не спасет. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом команда «Сочи» на 8 очков отстает от зоны стыков. Отыграть такой гандикап почти нереально.

Сочи — Пари НН: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.933.454.30Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда проиграла. Южане уступили московскому «Динамо» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах сочинцы выиграли 1 раз. В этих поединках игроки команды забили всего 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Южанам уже ничего другого, кроме как рисковать, просто не остается. Причем не побеждает «Сочи» уже 4 матча кряду.

Не сыграют: Мусса Сиссако — травмирован.

Все прогнозы на РПЛ

Состояние команды: Сочинцы пропускают чаще всех в лиге — 43 гола. Да и по игре южане выглядят неуверенно.

Матчи с нижегородцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Сочи» выиграл лишь 1 раз при 3 коллизиях.

Очевидно, что «Сочи» постарается преуспеть в атаке. Вот только далеко не все уже зависит от игры и результатов южан…

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы бьются за выживание в РПЛ. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Пари НН» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало 38 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. Нижегородцы дали бой «Спартаку» (0:0).

Причем до того команда разгромно уступила «Ахмату» (1:5). Да и вообще, весенний цикл «Пари НН» откровенно проваливает.

Неудачи команды привели к увольнению Сергея Юрана. Теперь спасти команду от вылета постарается серб Саша Илич.

Не сыграют: Дмитрий Живоглядов, Мамаду Маига, Илья Жигулев — травмированы.

Состояние команды: Нижегородцы явно летят на юг за очками. Вот только средняя результативность составляет фактически гол за матч.

Между тем, «Пари НН» слишком часто проигрывает. В пассиве у команды уже 14 поражений в нынешнем чемпионате.

Отрыв от зоны стыков нынче минимальный. А вот гандикап от зоны прямого вылета выражается лишь 3 очками.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Пари НН» выглядит монолитнее соперника, да и Илич — неплохой мотиватор.

Статистика для ставок

«Пари НН» в 2 последних очных поединках переиграл сочинцев

«Сочи» пропускает чаще всех в лиге — 43 мяча

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 4.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.77.

Прогноз: Нижегородцы явно будут активно атаковать, да и соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

«Пари НН» мотивирован оторваться от опасной зоны, к тому же традиционно успешно противостоит южанам.

Ставка: Победа «Пари НН» за 4.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники будут активны в атаке.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22