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    Нижегородцы привычно одолеют «Сочи»

    «Сочи» — «Пари НН». Ставка (к. 4.21) и прогноз на футбол, РПЛ, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Пари НН»
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    «Пари НН»
    12 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Пари НН». Начало игры — в 19:00 мск. «Сочи» — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Мая 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:00 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
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    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцев уже фактически ничего не спасет. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом команда «Сочи» на 8 очков отстает от зоны стыков. Отыграть такой гандикап почти нереально.

    Сочи — Пари НН: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда проиграла. Южане уступили московскому «Динамо» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сочинцы выиграли 1 раз. В этих поединках игроки команды забили всего 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Южанам уже ничего другого, кроме как рисковать, просто не остается. Причем не побеждает «Сочи» уже 4 матча кряду.

    Не сыграют: Мусса Сиссако — травмирован.

    Все прогнозы на РПЛ

    Состояние команды: Сочинцы пропускают чаще всех в лиге — 43 гола. Да и по игре южане выглядят неуверенно.

    Матчи с нижегородцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Сочи» выиграл лишь 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что «Сочи» постарается преуспеть в атаке. Вот только далеко не все уже зависит от игры и результатов южан…

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы бьются за выживание в РПЛ. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пари НН» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало 38 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. Нижегородцы дали бой «Спартаку» (0:0).

    Причем до того команда разгромно уступила «Ахмату» (1:5). Да и вообще, весенний цикл «Пари НН» откровенно проваливает.

    Неудачи команды привели к увольнению Сергея Юрана. Теперь спасти команду от вылета постарается серб Саша Илич.

    Не сыграют: Дмитрий Живоглядов, Мамаду Маига, Илья Жигулев — травмированы.

    Состояние команды: Нижегородцы явно летят на юг за очками. Вот только средняя результативность составляет фактически гол за матч.

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    Между тем, «Пари НН» слишком часто проигрывает. В пассиве у команды уже 14 поражений в нынешнем чемпионате.

    Отрыв от зоны стыков нынче минимальный. А вот гандикап от зоны прямого вылета выражается лишь 3 очками.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Пари НН» выглядит монолитнее соперника, да и Илич — неплохой мотиватор.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» в 2 последних очных поединках переиграл сочинцев

    • «Сочи» пропускает чаще всех в лиге — 43 мяча

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 4.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.77.

    Прогноз: Нижегородцы явно будут активно атаковать, да и соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

    «Пари НН» мотивирован оторваться от опасной зоны, к тому же традиционно успешно противостоит южанам.

    Ставка: Победа «Пари НН» за 4.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники будут активны в атаке.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

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    «Сочи» — «Пари НН». 12 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Пари НН». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Пари НН» с коэффициентом 4.21.
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