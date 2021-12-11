«Валенсия» — «Эльче»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 17-го тура испанской Ла Лигиодержала домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 23-й минуте — отличился Гонсало Гедеш. На 75-й минуте Лукас Бойе забил ответный мяч.

На 86-й минуте российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, вышедший на замену четырьмя минутами ранее, подал с фланга на Муктара Диаби, который сделал скидку на Кристиана Пиччини, забившего победный гол

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Эльче 2:1 Голы: 1:0 Гонсалу Гуэдеш (23'), 1:1 Лукас Бое (75'), 2:1 Кристиано Пиччини (86') Валенсия: Яспер Силлессен, Димитри Фулкье, Муктар Дьякаби, Уго Гильямон, Антонио Латорре (Кристиано Пиччини, 20'), Элдер Кошта (Денис Черышев, 82'), Карлос Солер, Даниэль Васс (Маркос де Соуза, 82'), Уго Дуро (Юнус Муса, 90'), Максимилиано Гомес, Гонсалу Гуэдеш (Коба Куандреди, 82') Эльче: Лукас Бое, Лукас Перес, Фидель Чавес (Дарио Бенедетто, 61'), Омар Маскарель (Гидо Каррильо, 88'), Иван Марконе (Херард Гумбау, 61'), Тете Моренте (Пере Милья, 46'), Антонио Барраган (Хосан, 72'), Диего Гонсалес, Энсо Роко, Элибельтон Паласиос, Эдгар Бадия Предупреждения: Максимилиано Гомес (34'), Тете Моренте (41'), Даниэль Васс (48'), Димитри Фулкье (90 + 2')

«Валенсия» набрала 25 очков и временно подвинула «Барселону» с седьмого места в турнирной таблице Ла Лиги. «Эльче» с 15 очками остался на 17-й позиции.