«Крылья Советов» обыграли «Рубин» дома

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 62-й минуте Иван Сергеев открыл счет в матче, а на 85-й минуте выступил в роли ассистента. Первый гол в РПЛ на свой счет записал 17-летний Сергей Пиняев.
Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» 22 очка и расположился на 10-м месте.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Рубин 2:0
Голы: 1:0 Иван Сергеев (62'), 2:0 Sergey Pinyaev (85') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бийль, Силвие Бегич, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Никита Чернов, 82'), Дмитрий Иванисеня (Максим Витюгов, 90'), Danil Prutsev, Роман Ежов (Денис Якуба, 90'), Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 79'), Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 79'), Иван Сергеев Рубин: German Onugkha (Джордже Деспотович, 46'), Хвича Кварацхелия, Сеад Хакшабанович, Оливер Абильгор, Андерс Драйер, Солтмурад Бакаев, Александр Зуев, Филип Уремович (Леон Мусаев, 83'), Монтассар Тальби, Георгий Зотов, Юрий Дюпин Предупреждение: Александр Зуев (56')