«Крылья Советов» обыграли «Рубин» дома

победилив домашнем матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.

На 62-й минуте Иван Сергеев открыл счет в матче, а на 85-й минуте выступил в роли ассистента. Первый гол в РПЛ на свой счет записал 17-летний Сергей Пиняев.

Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» 22 очка и расположился на 10-м месте.