ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним
  • 10:07
    • «Юта» разгромила «Филадельфию», «Лейкерс» проиграли «Мемфису» , Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере
  • 09:12
    • Гол Оздоева претендует на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов
  • 08:50
    • Россия благодаря победе «Спартака» поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 08:19
    • Уткин призвал игроков «Спартака» просить оставить Руя Виторию в команде
  • 08:09
    • Селихов — один из претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Мариуполь — Днепр-1 прямая трансляция 10.12.2021, смотреть онлайн

    Мариуполь — Днепр-1: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Мариуполь Днепр-1
    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Мариуполь» — «Днепр-1» в чемпионате Украины по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Днепр-1» — «Мариуполь» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мариуполь» — «Днепр-1» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Днепр-1»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Мариуполь — Днепр-1.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли СКА очки на территории «Магнитки»?
  • «Металлург» Мг — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Останется ли «Ланс» в зоне еврокубков?
  • «Нант» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Мальорка» и «Сельта» покажут результативный матч
  • «Мальорка» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.23
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры