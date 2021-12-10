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    «Вест Хэм» дома уступил загребскому «Динамо», «Рапид» обыграл «Генк»

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    «Вест Хэм» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» со счетом 0:1 в 6-м туре Лиги Европы.

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    Единственный гол в игре забил Мислав Оршич на 3-й минуте матча.

    Футбол. Лига Европы. Группа H
    Вест Хэм — Динамо З 0:1
    Гол: 0:1 Мислав Оршич (4') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Harrison Ashby, Jamal Baptiste, Ajibola Alese, Emmanuel Longelo, Алекс Краль, Марк Ноубл, Андрей Ярмоленко (Freddie Potts, 87'), Пабло Форнальс (Саид Бенрахма, 46'), Никола Влашич, Sonny Perkins (Keenan Appiah-Forson, 87') Динамо З: Мислав Оршич (Йосип Мишич, 64'), Komnen Andric (Deni Juric, 64'), Даниэл Штефуль (Эмир Дилавер, 80'), Лука Иванушец, Ариян Адеми (Marko Bulat, 71'), Амер Гояк, Стефан Ристовски, Дино Перич, Кевин Теофиль-Катерин, Йосип Шутало, Доминик Ливакович Предупреждения: Стефан Ристовски (31'), Лука Иванушец (44'), Йосип Мишич (85')

    В другом матче группы «Генк» дома потерпел поражение от венского «Рапида» — 0:1. Единственный мяч забил Роберт Любичич.

    Футбол. Лига Европы. Группа H
    Генк — Рапид В 0:1
    Гол: 0:1 Роберт Любичич (29') Генк: Мартен Вандевордт, Angelo Preciado (Luca Oyen, 78'), Mujaid Sadick (Джон Лукуми, 46'), Марк Маккензи, Херардо Артеага (Симен Кристиансен Юклеред, 69'), Кристиан Торстведт, Патрик Грошовски, Joseph Paintsil, Тео Бонгонда, Ike Ugbo (Пол Онуачу, 46'), Дзюня Ито (Карлос Куэста, 46') Рапид В: Еркан Кара (Oliver Strunz, 40'), Марко Грюлль (Jonas Auer, 75'), Кристоф Кнасмюлльнер (Коя Китагава, 46'), Торстен Шик, Роберт Любичич (Срджан Граховац, 75'), Деян Петрович, Максимилиан Улльман (Marko Dijakovic, 89'), Martin Moormann, Эмануэль Айву, Филип Стойкович, Пол Гартлер Предупреждения: Martin Moormann (21'), Максимилиан Улльман (41'), Пол Онуачу (50'), Oliver Strunz (52'), Марко Грюлль (75'), Филип Стойкович (76'), Карлос Куэста (90'), Пол Гартлер (90 + 2')

    По итогам шести игр в группе H на первом месте расположился «Вест Хэм» — 13 очков. Далее идут «Динамо» (10), «Рапид» (6), Генк (5). «Вест Хэм» и загребское «Динамо» проходят дальше в плей-офф ЛЕ.

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