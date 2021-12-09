Селтик — Бетис прямая трансляция 09.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Бетис» — «Селтик» 4:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Селтик» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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