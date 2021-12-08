«Ювентус» — «Мальме»: счет матча 1:0, обзор гола

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионовобыграл шведский

Встреча, которая прошла в Турине на стадионе «Альянц», завершилась со счетом 1:0 (1:0).

Единственный гол был забит на 18-й минуте, когда Мойзе Кин ворвался в штрафную площадь и после подачи Федерико Бернардески забил прекрасным ударом с близкого расстояния по центру ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Ювентус — Мальмё 1:0 Гол: 1:0 Мойзе Кин (18') Ювентус: Маттиа Перин, Koni De Winter (Маттиа Де Шильо, 71'), Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Алекс Сандро, Адриен Рабьо, Артур, Федерико Бернардески (Хуан Куадрадо, 81'), Пауло Дибала (Альваро Мората, 46'), Родриго Бентанкур (Fabio Miretti, 90'), Мойзе Кин (Cosimo Marco Da Graca, 90') Мальмё: Антонио-Мирко Колак (Malik Abubakari, 78'), Велько Бирманчевич, Андерс Кристиансен, Бонке Инносент (Adi Nalic, 89'), Эрдаль Ракип (Серхио Пенья, 30'), Martin Olsson, Никлас Мойсандер, Лассе Нильсен, Анель Ахмедходжич, Йо Инге Бергет, Исмаэль Диавара Предупреждения: Антонио-Мирко Колак (49'), Бонке Инносент (69'), Серхио Пенья (81'), Адриен Рабьо (90 + 1')

В группе H «Ювентус» набрал 15 очков и вышел в плей-офф с первого места. На второй позиции финишировал «Челси», набравший 13 баллов.