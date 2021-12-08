«Порту» — «Атлетико»: счет матча 1:3, обзор гола

Счет в матче был открыт на 56-й минуте. Лемар от углового флага навесил к воротам португальцев, Кондогбия сделал скидку к дальней штанге, где Гризманн ногой переправил мяч в сетку.
На 67-й минуте мадридцы остались в меньшинстве. Карраско получил красную карточку за удар по голове Отавио.
На 70-й минуте составы уравнялись — Венделл за подкат против Кореа в центре поля и удар локтем в шею Кунье получил красную карточку.
На 75-й минуте со скамейки «Порту» был удален запасной вратарь Агустин Маркесин.
На 90-й минуте Гризманн отменной передачей отправил справа вперёд Корреа, который вошёл в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол мимо Кошты.
А уже в компенсированное время Родриго Де Пауль на второй добавленной минуте сделал счет крупным.
«Порту» забил гол престижа на шестой добавленной минуте — Сержиу Оливейра реализовал пенальти.
Мадридский клуб занял второе место и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря. «Порту» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Группа В: 1. «Ливерпуль» — 18 очков; 2. «Атлетико» — 7; 3. «Порту» — 5; 4. «Милан» — 4.