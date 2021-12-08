«Порту» — «Атлетико»: счет матча 1:3, обзор гола

Мадридскийодержал выездную победу над(3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

Счет в матче был открыт на 56-й минуте. Лемар от углового флага навесил к воротам португальцев, Кондогбия сделал скидку к дальней штанге, где Гризманн ногой переправил мяч в сетку.

На 67-й минуте мадридцы остались в меньшинстве. Карраско получил красную карточку за удар по голове Отавио.

На 70-й минуте составы уравнялись — Венделл за подкат против Кореа в центре поля и удар локтем в шею Кунье получил красную карточку.

На 75-й минуте со скамейки «Порту» был удален запасной вратарь Агустин Маркесин.

На 90-й минуте Гризманн отменной передачей отправил справа вперёд Корреа, который вошёл в штрафную площадь и низом пробил в дальний угол мимо Кошты.

А уже в компенсированное время Родриго Де Пауль на второй добавленной минуте сделал счет крупным.

«Порту» забил гол престижа на шестой добавленной минуте — Сержиу Оливейра реализовал пенальти.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Порту — Атлетико 1:3 Голы: 0:1 Антуан Гризманн (56'), 0:2 Анхель Корреа (90'), 0:3 Родриго Де Пауль (90 + 2'), 1:3 Сержиу Оливейра (пенальти) (90 + 6') Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Сержиу Оливейра, 81'), Шансель Мбемба, Пепе, Заиду Сануси (Венделл, 63'), Отавио (Фабиу Виейра, 81'), Vitinha, Марко Груич (Хесус Корона, 81'), Луис Диас, Evanilson, Мехди Тареми (Антонио Мартинес, 81') Атлетико: Луис Суарес (Матеус Кунья, 13'), Антуан Гризманн, Янник Карраско, Родриго Де Пауль, Коке, Тома Лемар (Анхель Корреа, 66'), Маркос Льоренте, Марио Эрмосо, Жоффрей Кондогбиа, Шиме Врсалько, Ян Облак Предупреждения: Мехди Тареми (32'), Анхель Корреа (67'), Пепе (69') Удаления: Отавио (67'), Венделл (70')

Мадридский клуб занял второе место и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря. «Порту» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Группа В: 1. «Ливерпуль» — 18 очков; 2. «Атлетико» — 7; 3. «Порту» — 5; 4. «Милан» — 4.