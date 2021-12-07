Каррагер: «МЮ» меня впечатлил. Рангник похож на Клоппа и Тухеля

Бывший защитник «Ливерпуля»высказался о влиянии Ральфа Рангника на «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» меня впечатлил. Рука Рангника видна с первого дня. Сульшера критиковали, но Рангник похож на Клоппа и Тухеля. Его работа видна с самого начала, мы увидели его систему и прессинг, который применял «МЮ». Топ-тренеры — немцы, которые пришли в клубы уже после начала сезона — с первого матча повлияли на свои команды. Тухель и Клопп — в числе лучших тренеров Европы. Что бы вы ни говорили об игре «МЮ» с «Пэлас», влияние Рангника заметно уже сейчас«, — сказал Каррагер

После 15 туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.