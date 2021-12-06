Джеррард: «Астон Вилла» должна выйти в еврокубки

Главный тренер «Астон Виллы»хочет вывести клуб из Бирмингема в еврокубки, сообщает Sky Sports.

«Прежде чем взяться за работу, я смотрю на другие команды, такие как "Лестер" и "Вест Хэм", которые сейчас участвуют в еврокубках. Я считаю, что такой клуб, как "Астон Вилла", тоже должен выйти в еврокубки. чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за это, и я не вижу причины, по которой мы не сможем этого сделать. Это реалистичная цель», — приводит слова Джеррарда источник.

В настоящее время «Астон Вилла» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Расстояние до зоны еврокубков — 4 очка.