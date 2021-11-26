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    Карпин: Уровень Польши и Хорватии сопоставим

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о команде Польши, с которой российской команде предстоит сыграть в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сразу скажу, что может на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее. Польша — удачный жребий? Так не считаю.

    Это не самый плохой, но и не самый хороший. Уровень команды Польши сопоставим с уровнем Хорватии в какой-то степени. Поэтому говорить, что нам повезло, не стоит.

  • Карпин хотел бы провести стыковые матчи в «Лужниках»
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    • Если не пройдем Польшу? Поменять руководство РФС и главного тренера можно. Поменять футболистов вряд ли. То, что есть на данный момент, то и имеем», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

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