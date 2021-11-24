Назван лучший игрок матча Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит»

Серен Рикс Фото: globallookpress.com
Напомним, встреча прошла в Швеции и завершилась со счетом 1:1.
Рикс стал автором единственного гола своей команды. Он отличился на 28-й минуте. От поражения питерцы ушли в компенсированное время благодаря пенальти, реализованному Ярославом Ракицким.
«Мальме» набрал первые очки на групповой стадии. Однако по личным встречам шведская команда не сможет обойти «Зенит» и останется на четвертом месте в группе. Таким образом, сине-бело-голубые сыграют в Лиге Европы в весенней стадии еврокубков.