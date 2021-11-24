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    «Мальме» — «Зенит»«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции
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    Назван лучший игрок матча Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит»

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    Полузащитник «Мальме» Серен Рикс признан лучшим игроком матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Зенита».

    Серен Рикс
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    Серен Рикс

    Напомним, встреча прошла в Швеции и завершилась со счетом 1:1.

    Рикс стал автором единственного гола своей команды. Он отличился на 28-й минуте. От поражения питерцы ушли в компенсированное время благодаря пенальти, реализованному Ярославом Ракицким.

    «Мальме» набрал первые очки на групповой стадии. Однако по личным встречам шведская команда не сможет обойти «Зенит» и останется на четвертом месте в группе. Таким образом, сине-бело-голубые сыграют в Лиге Европы в весенней стадии еврокубков.

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