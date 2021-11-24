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    Бубнов: «Зенит» в Лиге чемпионов неконкурентоспособен

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    Знаменитый советский футболист Александр Бубнов высказался о ничье «Зенита» с «Мальме» (1:1), а также оценил выступление питерцев в Лиге чемпионов.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «"Зенит" провел довольно посредственный матч, команда просто провалила первый тайм. Прессинг не получался, мяч под контроль взять никак не могли. Практически не создали голевых моментов, хотя впереди были и Дзюба, и Малком, и Клаудиньо — то есть, сыгранная группа атаки. Да и остальной состав был, в принципе, оптимальным. Играли в три центральных защитника. Это не очень понятно, ведь "Мальме" — не "Челси" и не "Ювентус". Можно было, например, сыграть сразу с двумя форвардами, в более агрессивной манере. Скорости катастрофически не хватало, процент брака был очень большой, владение не клеилось.

    После жеребьевки было ясно, что "Зенит" — не фаворит группы. Мы изначально должны были бороться за Лигу Европы. Увы, пока приходится признать, что в Лиге чемпионов "Зенит" неконкурентоспособен. Особенно показательно то, как команда проводит матчи на выезде. Забила всего один мяч, почти не создавала моментов.

    Чтобы на таком уровне добиваться успеха, нужно показывать результат вне зависимости от места и времени. Нужно играть в смелый и атакующий футбол. Ничего этого у команды Семака пока нет. В этом плане выступление в группе можно считать неудовлетворительным», — цитирует Бубнова «Матч ТВ».

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