Янг Бойз — Аталанта прямая трансляция 23.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Янг Бойз» занимает 4 место с 3 очками, «Аталанта» — 3 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Аталанта» — «Янг Бойз» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Янг Бойз»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Янг Бойз» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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