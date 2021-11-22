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    Матч «Лион» — «Марсель» прерван, Пайет получил удар бутылкой по голове

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    Центральный матч 14-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем» прерван спустя пять минут после стартового свистка.

    Димитри Пайет
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    Димитри Пайет

    Главный арбитр Рюдди Бюке увел команды обратно в раздевалки после того, как один из болельщиков бросил бутылку в полузащитника гостей Димитри Пайета, который собирался подать угловой. Хавбек получил удар посторонним предметом по голове.

    По данным французских СМИ, злоумышленник был идентифицирован и покинул стадион.

    Напомним, встреча между «Ниццей» и «Марселем» 22 августа в также была остановлена на 75-й минуте после того, как Пайет забросил обратно на трибуну одну из пластиковых бутылок, которые в него метали фанаты хозяев. Фанаты прорвались на поле, где устроили беспорядок.

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