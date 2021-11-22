Матч «Лион» — «Марсель» прерван, Пайет получил удар бутылкой по голове

Центральный матч 14-го тура французской Лиги 1 междупрерван спустя пять минут после стартового свистка.

Главный арбитр Рюдди Бюке увел команды обратно в раздевалки после того, как один из болельщиков бросил бутылку в полузащитника гостей Димитри Пайета, который собирался подать угловой. Хавбек получил удар посторонним предметом по голове.

По данным французских СМИ, злоумышленник был идентифицирован и покинул стадион.

Напомним, встреча между «Ниццей» и «Марселем» 22 августа в также была остановлена на 75-й минуте после того, как Пайет забросил обратно на трибуну одну из пластиковых бутылок, которые в него метали фанаты хозяев. Фанаты прорвались на поле, где устроили беспорядок.