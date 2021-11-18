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    Райола заявил, что у ФИФА нет толковых идей

    Футбол ФИФА Между тем
    Футбольный агент Мино Райола раскритиковал ФИФА за отсутствие хороших идей.

    Мино Райола
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    Мино Райола

    «Джанни Инфантино много рассказывает о том, как надо регулировать отношения с агентами, но дальше разговоров дело не доходит. Нынешние правила постыдные, и ничего не меняется.

    Мы хотим четкую систему, которая бы регулировала отношения между агентами и другими участниками процесса, но то, что говорит ФИФА — это полная чушь! Впрочем, у ФИФА никогда не бывает толковых идей», — цитирует агента Calcio e Finanza.

    По мнению многих агентов, их деятельность должны регулироваться государственными законами.

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