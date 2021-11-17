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    Калиниченко о возможном матче между Россией и Украиной: Не вижу повода для оптимизма и для того, чтобы что-то поменялось

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    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко уверен, что сборные Украины и России еще не скоро смогут провести совместный матч.

    Максим Калиниченко
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    Максим Калиниченко

    «Этот вопрос выходит за рамки спорта, к сожалению. Поэтому зачем гадать о том, что решается не в спортивных кабинетах? Это давным-давно решенный вопрос, и пока я не вижу оснований для того, чтобы что-то поменялось.

    Это решаем не мы с вами — это решается в других кабинетах. И, учитывая все обстоятельства, которые происходят между странами, и их отношения, повторюсь, я не вижу повода для оптимизма и для того, чтобы что-то поменялось», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».

    Как известно, Россия и Украина попали в стыковые матчи за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.

    Соперником российских футболистов в полуфинале стыкового турнира станет одна из несеяных сборных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. Украина также находится в числе несеяных, но точно не станет соперником России, так как российских и украинских футболистов разведут при жеребьевке из-за сложной политической ситуации.

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