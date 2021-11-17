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    «Енисей» обыграл «Текстильщик», «Ротор» проиграл липецкому «Металлургу»

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    Завершились очередные матчи 23 тура ФНЛ. В одном из них «Енисей» дома разгромил «Текстильщик» со счетом 3:0.

    Анзор Саная
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    Анзор Саная

    В составе хозяев точными ударами отметились Анзор Саная, Андрюс Рукас и Михаил Комков.

    «Енисей» набрал 31 очко и занимает 9 место. «Текстильщик» с 20 баллами замыкает таблицу ФНЛ.

    В другом поединке липецкий «Металлург» на выезде минимально выиграл у «Ротора».

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ротор — Металлург Липецк 0:1
    Гол: 0:1 Mikhail Yakovlev (43') Предупреждения: Сергей Макаров (42'), Roman Voydel (71'), Ilya Baulchev (76'), Тургай Мохбалиев (81')

    Единственный мяч на 43 минуте встречи забил Михаил Яковлев.

    «Ротор» проиграл третий раз подряд. С 24 баллами он занимает 16 место. «Металлург» на предпоследнем месте с 21 баллом на счету.

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