Словакия разгромила Мальту, Словения одолела Кипр

одержала выездную победу над(6:0) в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Н.

Хет-трик в составе победителей оформил полузащитник Ондрей Дуда, записавший на свой счет голевую передачу.

Дубль на счету Альберт Русняка, еще один гол забил защитник Вернон Де Марко. Три ассиста сделал Томаш Суслов.

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Отметим, что мальтийцы заканчивали матч вдевятером. На 46-й минуте вторую желтую карточку, через три минуты после первой, получил полузащитник Райан Камензули.

А на 50-й минуте два «горчичника» подряд увидел перед собой Тедди Теума

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Мальта — Словакия 0:6 Голы: 0:1 Альберт Русняк (6'), 0:2 Ондрей Дуда (8'), 0:3 Альберт Русняк (16'), 0:4 Ондрей Дуда (69'), 0:5 Вернон Де Марко (72'), 0:6 Ондрей Дуда (80') Мальта: Анри Бонелло, Зак Мускат, Kurt Shaw, Жан Борг (Karl Micallef, 78'), Cain Attard, Мэттью Гийомье (Шон Димек, 85'), Тедди Теума, Райан Камензули, Джозеф Мбонг (Тристан Каруана, 85'), Пол Мбонг (Бьорн Кристенсен, 55'), Alexander Satariano (Люк Монтебелло, 54') Словакия: Давид Стрелец (Ladislav Almasi, 61'), Лукаш Гараслин (Роберт Мак, 61'), Ондрей Дуда, Станислав Лоботка (Якуб Громада, 70'), Альберт Русняк, Томаш Суслов, Давид Ганцко (Вернон Де Марко, 70'), Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Мартин Косцельник (Роберт Боженик, 77'), Мартин Дубравка Предупреждения: Alexander Satariano (5'), Райан Камензули (43'), Райан Камензули (47'), Тедди Теума (51'), Тедди Теума (51'), Джозеф Мбонг (51')

В параллельном матче сборная Словении одержала домашнюю победу над командой Кипра — 2:1.

Хозяева открыли счет на 48-й минуте — отличился полузащитник Миха Зайц. На 84-й минуте хавбек Адам Черин удвоил преимущество словенцев.

Киприоты ответили голом нападающего Андроникос Какулиса на 89-й минуте.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Словения — Кипр 2:1 Голы: 1:0 Миха Зайц (48'), 2:0 Адам Гнезда (84'), 2:1 Андроникос Какулис (89') Словения: Ян Облак, Петар Стоянович, Яка Бийол, Юре Балковец, Жан Карничник, Адам Гнезда, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Миха Зайц (Лео Штулац, 84'), Беньямин Вербич (Sandi Lovric, 31'), Zan Celar (Blaz Vrhovec, 90') Кипр: Фотис Папулис (Андроникос Какулис, 81'), Пиерос Сотириу, Маринос Ционис (Георгиос Эфрем, 74'), Андреас Авраам (Матия Шполярич, 90'), Григорис Кастанос, Костакис Артиматас, Marios Demetriou, Мариос Антониадес, Константинос Лайфис, Stelios Andreou, Неофитос Михаил Предупреждения: Ясмин Куртич (31'), Stelios Andreou (36'), Костакис Артиматас (40'), Петар Стоянович (45 + 3'), Григорис Кастанос (84')

Группа Н: 1. Хорватия — 23 очка; 2. Россия — 22; 3. Словения — 14; 4. Словакия — 14; 5. Мальта — 5; 6. Кипр — 5.

Сборная Хорватии напрямую вышла на ЧМ-2022, сборная России сыграет в стыковых матчах, остальные команды не прошли квалификацию.