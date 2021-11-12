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    Колосков: Молодежная сборная сыграла слажено и разумно, победила на классе

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2023 U21 Сборная Словакии Сборная Испании Футбол Испании
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями после победы молодежной сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023 против Словакии (3:0).

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Игра нашей молодежной команды действительно впечатляет, прям глаз радуется. Сыграли слажено, разумно, даже можно сказать, что победили на классе.

    Много, кто проявил себя сегодня индивидуально. Могу выделить: Агаларова, Хлусевича, Марадишвили, ребята отлично смотрелись сегодня. Все голы нашей сборной на загляденье.

    Мы показали замечательный футбол сегодня. Теперь нужно сделать все тоже самое в матче против сборной Испании. Если нам удастся их обыграть, то мы можем выйти на первую строчку в группе.

    Уверен, наши ребята дадут серьезный бой испанцам во вторник, мы можем рассчитывать на победу!» — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

    В следующем туре сборной России на своем поле предстоит сыграть с командой Испании. Встреча состоится 16 ноября. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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