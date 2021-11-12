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    Гаджиев: Главное, чтобы эйфория сборной России прошла к игре с Хорватией

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    Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал разгромную победу российской национальной команды над Кипром (6:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Сборная России провела неплохой матч. Важная и нужная победа перед решающим матчем. Но это не что-то феноменальное.

    Единственное, что я мог бы отметить — игра нашей сборной во втором тайме. Отдельные игроки действовали достаточно уверенно.

    Было много индивидуальных качественных решений. Думаю, это добавит нашим футболистам немного уверенности.

    Главное, чтобы эта эйфория прошла к игре с Хорватией. Потому что это будет совсем другой матч. Нельзя расслабляться.

    Уверен, наши ребята хорошо представляют, что их ждет встреча с самой сильной командой в группе. Сейчас нужно забыть обо всем и сконцентрироваться только на этом.

    Хорватия — очень сложный соперник, но теперь у нас есть все шансы поехать в Катар без стыковых матчей», — сказал Гаджиев Sport24.

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