Индзаги: Теперь выход в 1/8 финала в руках «Интера»

Главный тренер «Интера»подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:1).

«Теперь выход в 1/8 финала в наших руках: мы — вторые, и мы знали, что обязаны выиграть в обоих матчах с "Шерифом". Мы были хороши. Легких игр нет, и ребята действовали хорошо и рассудительно. Хотя в первом тайме мяч и не шел в ворота, мы были удовлетворены игрой. Теперь нам надо только успеть восстановиться физически и психологически, потому что в воскресенье нас ждет еще один напряженный и важный матч [дерби с "Миланом"].

За прошедшие пять игр мы часто его меняли, но все равно добились четырех побед при одной ничьей. Независимо от того, кто именно выходит на поле, каждый вносит свой вклад. Это хороший знак: от перемены мест в составе результат не меняется. И тот факт, что забивает много разных игроков, меня очень радует», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

«Шериф» набрал шесть очков в четырех матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Интер» (7) — на втором месте. Соперниками команд по группе D являются «Реал» (9) и «Шахтер» (1).