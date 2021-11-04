Црвена Звезда — Мидтьюлланн: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В турнирной таблице «Црвена Звезда» занимает 1 место с 7 очками, «Мидтьюлланн» — 3 место с 2 очками.
Последний матч между собой: «Мидтьюлланн» — «Црвена Звезда» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Мидтьюлланн». Коэффициент ставки — 2.18.
Календарь и таблица Лиги Европы
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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