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    Канчельскис: На «Ювентус» не стоит выходить с настроем, как на «Спартак» или «Динамо»

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    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Конечно, "Ювентус" — фаворитю "Зенит" последние две встречи дома хорошо сыграл, много забил. Команда нацелена на атаку. Надеемся, что и с "Ювентусом" не будет играть от обороны. Надо атаковать. Соперник сейчас не в очень хорошей форме, уступил в последнем матче.

    Надо показывать свою игру, не надо бояться. Это не тот "Ювентус", который был раньше, но победа им тоже нужна. Игра будет интересная. Победы у "Зенита" были в РПЛ, нельзя сравнивать их с победами в ЛЧ. Это разные вещи, разные уровни. На "Ювентус" не стоит выходить с настроем, как на "Спартак" или "Динамо". Надо серьезнее относиться к матчу. Ошибки будет трудно исправить», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

    Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит»

    Матч 4-го тура ЛЧ «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине.

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