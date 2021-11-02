Канчельскис: На «Ювентус» не стоит выходить с настроем, как на «Спартак» или «Динамо»

Бывший игрок сборной Россиивысказался по поводу предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».

«Конечно, "Ювентус" — фаворитю "Зенит" последние две встречи дома хорошо сыграл, много забил. Команда нацелена на атаку. Надеемся, что и с "Ювентусом" не будет играть от обороны. Надо атаковать. Соперник сейчас не в очень хорошей форме, уступил в последнем матче.

Надо показывать свою игру, не надо бояться. Это не тот "Ювентус", который был раньше, но победа им тоже нужна. Игра будет интересная. Победы у "Зенита" были в РПЛ, нельзя сравнивать их с победами в ЛЧ. Это разные вещи, разные уровни. На "Ювентус" не стоит выходить с настроем, как на "Спартак" или "Динамо". Надо серьезнее относиться к матчу. Ошибки будет трудно исправить», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит»

Матч 4-го тура ЛЧ «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине.