Канчельскис: На «Ювентус» не стоит выходить с настроем, как на «Спартак» или «Динамо»

«Конечно, "Ювентус" — фаворитю "Зенит" последние две встречи дома хорошо сыграл, много забил. Команда нацелена на атаку. Надеемся, что и с "Ювентусом" не будет играть от обороны. Надо атаковать. Соперник сейчас не в очень хорошей форме, уступил в последнем матче.
Надо показывать свою игру, не надо бояться. Это не тот "Ювентус", который был раньше, но победа им тоже нужна. Игра будет интересная. Победы у "Зенита" были в РПЛ, нельзя сравнивать их с победами в ЛЧ. Это разные вещи, разные уровни. На "Ювентус" не стоит выходить с настроем, как на "Спартак" или "Динамо". Надо серьезнее относиться к матчу. Ошибки будет трудно исправить», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит»
Матч 4-го тура ЛЧ «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине.