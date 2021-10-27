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    «Сассуоло» вырвал победу в матче с «Ювентусом»

    «Ювентус» — «Сассуоло»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» на своем поле уступил «Сассуоло» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 44-й минуте открыли гости. Грегоре Дефрель откликнулся на прострел с правого фланга и выполнил отличный проникающий пас в штрафную на ход Давиде Фраттези, который вышел на Перина и отлично пробил мимо него в дальний угол.

    На 76-й минуте хозяева заработали штрафной, последовала идеальная длинная подача от Дибалы, а Уэстон Маккенни перепрыгнул соперников на подступах к вратарской и переправил мяч головой в створ.

    А на пятой добавленной минуте прошла контратака «Сассуоло» 2 в 1, Максим Лопес слева ворвался в штрафную площадь «Юве», эффектно перебросив рванувшего навстречу Перина.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Сассуоло 1:2
    Голы: 0:1 Davide Frattesi (44'), 1:1 Уэстон Маккенни (76') Ювентус: Маттиа Перин, Данило (Деян Кулушевски, 80'), Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Маттиа Де Шильо (Алекс Сандро, 13'), Федерико Кьеза, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли (Артур, 80'), Адриен Рабьо (Хуан Куадрадо, 46'), Альваро Мората (Kaio Jorge, 63'), Пауло Дибала Сассуоло: Грегоре Дефрель (Matheus Henrique, 72'), Хамед Траоре (Влад Кирикеш, 86'), Джакомо Распадори (Gianluca Scamacca, 62'), Доменико Берарди, Максим Лопес, Davide Frattesi (Йереми Тольян, 72'), Рожерио, Джанмарко Феррари, Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (Абдау Харрауи, 87'), Андреа Консильи Предупреждения: Грегоре Дефрель (30'), Доменико Берарди (58'), Рожерио (61'), Хуан Куадрадо (63'), Хамед Траоре (73'), Мерт Мюльдюр (87')

    «Сассуоло» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Ювентус» располагается на седьмой строчке. У туринской команды 15 очков.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем матче 30 октября «Ювентус» сыграет в гостях с «Вероной». «Сассуоло» примет дома «Эмполи» днем позже.

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