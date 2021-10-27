«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лигиодержал выездную победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче на 62-й минуте открыл японский хавбек мерсисайдцев Такуми Минамино, а на 84-й минуте Дивок Ориги снял все вопросы о победителе.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Престон Норт Энд — Ливерпуль 0:2 Голы: 0:1 Такуми Минамино (62'), 0:2 Дивок Ориги (84') Престон Норт Энд: Деклан Радд, Sepp van den Berg, Liam Lindsay, Эндрю Хьюз, Joe Rafferty, Алистер Макканн (Дэниел Джонсон, 78'), Ryan Ledson (Ben Whiteman, 79'), Грег Каннингем (Josh Earl, 69'), Брэд Поттс, Том Баркуйзен (Эмиль Рис Якобсен, 63'), Шон Магуайр (Скотт Синклейр, 79') Ливерпуль: Такуми Минамино, Дивок Ориги, Harvey Blair (Conor Bradley, 55'), Tyler Morton, Кёртис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен, Константинос Цимикас, Джозеф Гомес, Жоэль Матип (Натаниел Филлипс, 46'), Неко Уильямс, Адриан

В параллельном матче лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Бернли» — 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте забил бразильский хавбек Лукас Моура.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Бёрнли — Тоттенхэм 0:1 Гол: 0:1 Лукас Моура (68') Бёрнли: Ник Поуп (Эшли Барнс, 60'), Коннор Робертс, Нэйтан Коллинз, Бен Ми, Эрик Питерс, Йоханн Берг Гудмундссон (Аарон Леннон, 75'), Джош Браунхилл, Джек Корк, Дуайт Макнил (Максвелл Корне, 75'), Ник Поуп (Эшли Барнс, 60'), Матей Выдра (Крис Вуд, 60') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Бриан Хиль (Лукас Моура, 25'), Джовани Ло Чельсо, Стивен Бергвейн (Сон Хын Мин, 66'), Оливер Скипп (Тангай Н'Домбеле, 66'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Бен Дэвис, Кристиан Ромеро, Давинсон Санчес, Эмерсон, Пьерлуиджи Голлини Предупреждение: Коннор Робертс (70')

Еще в одном матче «Сток Сити» на своем поле уступил «Брентфорду» со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Серхи Канос (22-я минута) и Айван Тони (40). Хозяева ответили голом Ромена Сойерса на 57-й минуте.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Сток Сити — Брентфорд 1:2 Голы: 0:1 Серхи Канос (22'), 0:2 Айван Тони (40'), 1:2 Ромен Сойерс (57') Сток Сити: Josef Bursik, Leo Oestigard, Harry Souttar, Бен Уилмот, Демико Дуани, Ромен Сойерс, Джордан Томпсон, Джош Таймон, Alfie Doughty (Марио Вранчич, 56'), Стивен Флетчер (Сэм Сарридж, 63'), Тайриз Кэмбелл (Абдалла Сима, 63') Брентфорд: Айван Тони, Маркус Форсс (Tariqe Fosu, 72'), Серхи Канос (Рико Генри, 72'), Саман Годдос, Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 72'), Мадс Бидструп (Кристиан Нергор, 62'), Mads Roerslev, Матиас Йоргенсен, Charlie Goode, Кристоффер Вассбакк Аер, Альваро Фернандес Предупреждения: Leo Oestigard (52'), Саман Годдос (76')

Соперники четвертьфиналистов будут определены по итогам жеребьевки.