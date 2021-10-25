«Локомотив» — «Сочи»: прогноз, составы, коэффициенты

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Пабло, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Керк.
Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Черный, Сильянов, Куликов, Бабкин, Петров, Анджорин, Лисакович.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.
Запасные: Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барач, Попов, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо.
Редакция LiveSport.Ru опубликовала прогноз на этот поединок. С ним можно ознакомиться по ссылке.