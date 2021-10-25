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    «Локомотив» — «Сочи»: составы команд на матч РПЛ

    «Локомотив» — «Сочи»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Локомотив» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 12 тура РПЛ. Начало встречи в 19:00 мск.

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    «Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Пабло, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Керк.

    Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Черный, Сильянов, Куликов, Бабкин, Петров, Анджорин, Лисакович.

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

    Запасные: Адамов, Маргасов, Шакуро, Маммана, Барач, Попов, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо.

    Редакция LiveSport.Ru опубликовала прогноз на этот поединок. С ним можно ознакомиться по ссылке.

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