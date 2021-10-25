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    Сочинцы снимут очередной скальп?

    «Локомотив» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, РПЛ, 25 октября 2021 года

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    Кристиан Нобоа
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 октября, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Октября 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Сочи Сочи
  • Сочи
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    «Локомотив» в нынешнем сезоне переживает очередную перестройку. Как знать, может быть, нынешняя эра для команды станет успешной?!

    На данный момент железнодорожники занимают 5 место с 18 очками в активе. Лучшим бомбардиром команды является Федор Смолов — 7 мячей.

    В минувшем туре «Локомотив» разжился одним баллом. Ничья на выезде с «Рубином» (2:2) вышла боевой.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Локомотив» довольно успешно играет против «Сочи». Из пяти последних очных встреч столичный клуб выиграл трижды при одном поражении.

    «Сочи»

    Эта команда нынешний сезон проводит великолепно. Сочинцы не боятся даже признанных фаворитов, свидетельством чему стала победа над «Зенитом» (1:2).

    3 место на текущий момент — уже прекрасная диспозиция, но южанам и этого мало! До лидирующей позиции — каких-то два очка.

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    • Вот и минувший тур сочинцы провели продуктивно. Дома южане нанесли поражение «Ростову» (3:2).

    Более того, у команды отличный по именам и сыгранный состав. У «Сочи» может забить кто угодно, да и мастодонт Кристиан Нобоа переживает уже какую по счету молодость.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 2.62, на ничью за 3.20, а на «Сочи» — за 2.70.

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    Москвичи не побеждают уже более месяца, и вряд ли прервут эту серию в матче с крепким соперником.

    «Сочи» смотрится монолитно, и вполне может увезти из столицы три полновесных пункта.

    От южан уже пострадал даже действующий чемпион, и в этом матче Нобоа и компания вновь проявят свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Победа «Сочи» с коэффициентом 2.70.

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    «Локомотив» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 25.10.2021. Прогнозы на футбол. Сочинцы снимут очередной скальп?
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