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    Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч со «Спартаком»

    «Зенит» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ, в котором «Зенит» на своем поле примет «Спартак».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Зенит»: Крицюк, Караваев, Ловрен (К), Чистяков, Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун

    Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Кузнецов, Дзюба.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Кофрие, Джикия (К), Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Хендрикс, Мельников, Ломовицкий, Бакаев, Игнатов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.60, на успех «Спартака» — 6.05, на ничью — 4.75. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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