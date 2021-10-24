«Зенит» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ, в которомна своем поле примет

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Ловрен (К), Чистяков, Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Кузнецов, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кофрие, Джикия (К), Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Хендрикс, Мельников, Ломовицкий, Бакаев, Игнатов.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.60, на успех «Спартака» — 6.05, на ничью — 4.75. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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