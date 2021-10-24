«Зенит»
Питерцы заметно сбавили обороты в чемпионате. Быть может, загруженность в Лиге чемпионов так сильно влияет на команду Сергея Семака?!
В минувшем туре РПЛ «Зенит» сенсационно уступил тульскому «Арсеналу» (2:1). А ведь до того петербуржцы уступили еще и «Сочи» (1:2).
Третьим подряд стало поражение в Лиге чемпионов от «Ювентуса» (0:1), хотя в той встрече зенитовцы смотрелись неплохо. Однако такой неудачной серии у команды из города на Неве не было давно.
У питерцев не сможет сыграть только давно травмированный Магомед Оздоев. Остальные игроки в строю, и наверняка постараются обыграть самого принципиального соперника.
«Спартак»
Минувший тур в РПЛ спартаковцы провели не слишком удачно. Правда, вырванная в дерби с «Динамо» ничья (2:2) может сойти за победу, учитывая что «Спартак» проигрывал в два мяча.
А вот в Лиге Европы спартаковцы удручили результатом. Команда Руя Витории дома уступила «Лестеру» (3:4).
«Спартак» никак не найдет свою игру. Лишь в прошлом матче наконец-то отличился давно не забивавший Джордан Ларссон.
До сих пор находится в лазарете Эсекель Понсе. Вряд ли сыграют на «Газпром Арене» Наиль Умяров и Павел Маслов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.54, на ничью за 4.62, а на «Спартак» — за 6.10.
Хозяева проиграли три матча подряд, что сильно ударило по психологии игроков.
Москвичи постараются реализовать психологическое преимущество, связанное с тремя поражениями подряд питерцев. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Спартака», поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.