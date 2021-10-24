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    «Спартак» устроит сенсацию в Санкт-Петербурге?

    «Зенит» — «Спартак». Дерзкая ставка за 6.10 на матч РПЛ 24 октября 2021 года

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    Руй Витория
    «Зенит» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Октября 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Зенит»

    Питерцы заметно сбавили обороты в чемпионате. Быть может, загруженность в Лиге чемпионов так сильно влияет на команду Сергея Семака?!

    В минувшем туре РПЛ «Зенит» сенсационно уступил тульскому «Арсеналу» (2:1). А ведь до того петербуржцы уступили еще и «Сочи» (1:2).

    Третьим подряд стало поражение в Лиге чемпионов от «Ювентуса» (0:1), хотя в той встрече зенитовцы смотрелись неплохо. Однако такой неудачной серии у команды из города на Неве не было давно.

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    У питерцев не сможет сыграть только давно травмированный Магомед Оздоев. Остальные игроки в строю, и наверняка постараются обыграть самого принципиального соперника.

    «Спартак»

    Минувший тур в РПЛ спартаковцы провели не слишком удачно. Правда, вырванная в дерби с «Динамо» ничья (2:2) может сойти за победу, учитывая что «Спартак» проигрывал в два мяча.

    А вот в Лиге Европы спартаковцы удручили результатом. Команда Руя Витории дома уступила «Лестеру» (3:4).

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  • 21/10/2021

    • «Спартак» никак не найдет свою игру. Лишь в прошлом матче наконец-то отличился давно не забивавший Джордан Ларссон.

    До сих пор находится в лазарете Эсекель Понсе. Вряд ли сыграют на «Газпром Арене» Наиль Умяров и Павел Маслов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.54, на ничью за 4.62, а на «Спартак» — за 6.10.

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    Хозяева проиграли три матча подряд, что сильно ударило по психологии игроков.

    От спартаковцев ничего не ждут, и команда Витории вполне может повторить сенсационный результат матча с «Наполи».

    Москвичи постараются реализовать психологическое преимущество, связанное с тремя поражениями подряд питерцев. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Спартака», поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка (6.10), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. «Спартак» устроит сенсацию в Санкт-Петербурге?
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