«Зенит» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерцы заметно сбавили обороты в чемпионате. Быть может, загруженность в Лиге чемпионов так сильно влияет на команду Сергея Семака?!

В минувшем туре РПЛ «Зенит» сенсационно уступил тульскому «Арсеналу» (2:1). А ведь до того петербуржцы уступили еще и «Сочи» (1:2).

Третьим подряд стало поражение в Лиге чемпионов от «Ювентуса» (0:1), хотя в той встрече зенитовцы смотрелись неплохо. Однако такой неудачной серии у команды из города на Неве не было давно.

Все прогнозы на РПЛ

У питерцев не сможет сыграть только давно травмированный Магомед Оздоев. Остальные игроки в строю, и наверняка постараются обыграть самого принципиального соперника.

«Спартак»

Минувший тур в РПЛ спартаковцы провели не слишком удачно. Правда, вырванная в дерби с «Динамо» ничья (2:2) может сойти за победу, учитывая что «Спартак» проигрывал в два мяча.

А вот в Лиге Европы спартаковцы удручили результатом. Команда Руя Витории дома уступила «Лестеру» (3:4).

«Спартак» никак не найдет свою игру. Лишь в прошлом матче наконец-то отличился давно не забивавший Джордан Ларссон.

До сих пор находится в лазарете Эсекель Понсе. Вряд ли сыграют на «Газпром Арене» Наиль Умяров и Павел Маслов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.54, на ничью за 4.62, а на «Спартак» — за 6.10.

Хозяева проиграли три матча подряд, что сильно ударило по психологии игроков.

От спартаковцев ничего не ждут , и команда Витории вполне может повторить сенсационный результат матча с «Наполи».

Москвичи постараются реализовать психологическое преимущество, связанное с тремя поражениями подряд питерцев. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Спартака», поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.