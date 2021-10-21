Копенгаген — ПАОК прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги конференций.

В турнирной таблице «Копенгаген» занимает 1 место с 6 очками, «ПАОК» — 2 место с 4 очками.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Копенгаген» — «ПАОК» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Копенгаген»).

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