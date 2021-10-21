«Копенгаген»
«Копенгаген» в двух стартовых поединках Лиги конференций сумел добыть максимальные 6 очков. Причем забила датская команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.
А вот в последнем матче своего чемпионата «Копенгаген» не выиграл. Ничья на выезде с «Сеннерьюском» (1:1) явно дисгармонирует с целью команды выиграть чемпионат Дании.
Без кадровых проблем у датчан не получается. Вот и на сей раз команде не помогут травмированные Камиль Вилчек, Зека и Расмус Фальк.
Все прогнозы на Лигу конференций
Зато в отличных кондициях находится Йонас Винд. Форвард отметился тремя голами в Лиге конференций и четырьмя — в чемпионате страны.
ПАОК
Греки борются за лидерство в группе F, но пока уступают как раз «Копенгагену». ПАОК набрал 4 очка в двух матчах.
Кроме того, у команды неплохо идут дела в чемпионате. По итогам шести туров ПАОК занимает 2 место, отставая лишь на один балл от «Олимпиакоса».
Вот и в минувшем туре чемпионата ПАОК не смог победить. Домашний поединок с «Волосом» (4:4) стал настоящей феерией атаки.
В атаке греки рассчитывают на Чубу Акпома. Форвард уже открыл счет своим голам в чемпионате, плюс дважды отличился в Лиге конференций.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Копенгаген» за 2.10, на ничью за 3.40, а на ПАОК — за 3.40.
ПАОК наверняка попытается сыграть на контратаках.
«Копенгаген» смотрится монолитнее греков, к тому же отлично играет в родных стенах. Наши прогноз и ставка — Победа «Копенгагена» с коэффициентом 2.10.