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    ПАОК покинет Копенгаген на щите?

    «Копенгаген» — ПАОК. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига конференций, 21 октября 2021 года

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    Живко Живкович
    «Копенгаген» сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Копенгаген» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 21 Октября 2021 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 19:45 ПАОК ПАОК
  • Салоники
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Копенгаген»

    «Копенгаген» в двух стартовых поединках Лиги конференций сумел добыть максимальные 6 очков. Причем забила датская команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    А вот в последнем матче своего чемпионата «Копенгаген» не выиграл. Ничья на выезде с «Сеннерьюском» (1:1) явно дисгармонирует с целью команды выиграть чемпионат Дании.

    Без кадровых проблем у датчан не получается. Вот и на сей раз команде не помогут травмированные Камиль Вилчек, Зека и Расмус Фальк.

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    Зато в отличных кондициях находится Йонас Винд. Форвард отметился тремя голами в Лиге конференций и четырьмя — в чемпионате страны.

    ПАОК

    Греки борются за лидерство в группе F, но пока уступают как раз «Копенгагену». ПАОК набрал 4 очка в двух матчах.

    Кроме того, у команды неплохо идут дела в чемпионате. По итогам шести туров ПАОК занимает 2 место, отставая лишь на один балл от «Олимпиакоса».

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    • Вот и в минувшем туре чемпионата ПАОК не смог победить. Домашний поединок с «Волосом» (4:4) стал настоящей феерией атаки.

    В атаке греки рассчитывают на Чубу Акпома. Форвард уже открыл счет своим голам в чемпионате, плюс дважды отличился в Лиге конференций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Копенгаген» за 2.10, на ничью за 3.40, а на ПАОК — за 3.40.

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    «Копенгаген» обладает приличной линией атаки, забившей уже шесть мячей в турнире.

    ПАОК наверняка попытается сыграть на контратаках.

    «Копенгаген» смотрится монолитнее греков, к тому же отлично играет в родных стенах. Наши прогноз и ставка — Победа «Копенгагена» с коэффициентом 2.10.

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    «Копенгаген» — ПАОК: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. ПАОК покинет Копенгаген на щите?
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