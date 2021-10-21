«Копенгаген» сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Копенгаген» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

«Копенгаген» в двух стартовых поединках Лиги конференций сумел добыть максимальные 6 очков. Причем забила датская команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

А вот в последнем матче своего чемпионата «Копенгаген» не выиграл. Ничья на выезде с «Сеннерьюском» (1:1) явно дисгармонирует с целью команды выиграть чемпионат Дании.

Без кадровых проблем у датчан не получается. Вот и на сей раз команде не помогут травмированные Камиль Вилчек, Зека и Расмус Фальк.

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Зато в отличных кондициях находится Йонас Винд. Форвард отметился тремя голами в Лиге конференций и четырьмя — в чемпионате страны.

ПАОК

Греки борются за лидерство в группе F, но пока уступают как раз «Копенгагену». ПАОК набрал 4 очка в двух матчах.

Кроме того, у команды неплохо идут дела в чемпионате. По итогам шести туров ПАОК занимает 2 место, отставая лишь на один балл от «Олимпиакоса».

Вот и в минувшем туре чемпионата ПАОК не смог победить. Домашний поединок с «Волосом» (4:4) стал настоящей феерией атаки.

В атаке греки рассчитывают на Чубу Акпома. Форвард уже открыл счет своим голам в чемпионате, плюс дважды отличился в Лиге конференций.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Копенгаген» за 2.10, на ничью за 3.40, а на ПАОК — за 3.40.

«Копенгаген» обладает приличной линией атаки , забившей уже шесть мячей в турнире.

ПАОК наверняка попытается сыграть на контратаках.

«Копенгаген» смотрится монолитнее греков, к тому же отлично играет в родных стенах. Наши прогноз и ставка — Победа «Копенгагена» с коэффициентом 2.10.