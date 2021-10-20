«Челси» — «Мальме»: счет матча 4:0, обзор голов

Хозяева открыли счет в матче на 12-й минуте. Силва с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, там очень удачно открылся Кристенсен, который в итоге нанёс хороший удар в правый угол ворот.
На 21-й минуте в ворота «Мальмё» был назначен пенальти. Лукаку по левой половине поля вошёл в штрафную площадь гостей, где его в подкате сбил Нильсен. Жоржиньо с «точки» уверенно пробил по центру, Далин гадал и прыгнул в правый угол ворот.
Счет стал крупным на 48-й минуте. Хадсон-Одои прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади. Кай Хаверц вытянул на себя Диавара и удачно пробил в правый угол ворот мимо голкипера, мяч от штанги зашёл в сетку.
А на 59-й минуте в ворота гостей был назначен еще один пенальти. Рюдигер перехватил мяч на половине поля шведского клуба, затем Антонио при входе в штрафную площадь отыгрался с Хаверцем, где уже Рюдигера сбил Ларссон.
Жоржиньо с «точки» вновь уверенно пробил по центру, Диавара гадал и прыгнул в правый угол ворот.
Группа Н: 1. «Ювентус» — 9 очков; 2. «Челси» — 6; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.
В 4-м туре «Мальме» примет на своем поле «Челси», а «Зенит» в Турине сыграет с «Ювентусом». Оба матча пройдут 4 ноября.