«Челси» — «Мальме»: счет матча 4:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над шведским(4:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

Хозяева открыли счет в матче на 12-й минуте. Силва с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, там очень удачно открылся Кристенсен, который в итоге нанёс хороший удар в правый угол ворот.

На 21-й минуте в ворота «Мальмё» был назначен пенальти. Лукаку по левой половине поля вошёл в штрафную площадь гостей, где его в подкате сбил Нильсен. Жоржиньо с «точки» уверенно пробил по центру, Далин гадал и прыгнул в правый угол ворот.

Счет стал крупным на 48-й минуте. Хадсон-Одои прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади. Кай Хаверц вытянул на себя Диавара и удачно пробил в правый угол ворот мимо голкипера, мяч от штанги зашёл в сетку.

А на 59-й минуте в ворота гостей был назначен еще один пенальти. Рюдигер перехватил мяч на половине поля шведского клуба, затем Антонио при входе в штрафную площадь отыгрался с Хаверцем, где уже Рюдигера сбил Ларссон.

Жоржиньо с «точки» вновь уверенно пробил по центру, Диавара гадал и прыгнул в правый угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Челси — Мальмё 4:0 Голы: 1:0 Андреас Кристенсен (9'), 2:0 Жоржиньо (пенальти) (21'), 3:0 Кай Хаверц (48'), 4:0 Жоржиньо (пенальти) (57') Челси: Эдуард Менди, Андреас Кристенсен, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта (Рис Джеймс, 65'), Н’Голо Канте (Сауль Ньигес, 65'), Жоржиньо, Бен Чилвел (Маркос Алонсо, 66'), Мэйсон Маунт, Тимо Вернер (Каллум Хадсон-Одои, 44'), Ромелу Лукаку (Кай Хаверц, 23') Мальмё: Велько Бирманчевич (Malik Abubakari, 46'), Антонио-Мирко Колак, Martin Olsson, Андерс Кристиансен (Adi Nalic, 58'), Бонке Инносент, Серхио Пенья (Эрдаль Ракип, 58'), Йо Инге Бергет (Никлас Мойсандер, 84'), Франц Брорссон, Лассе Нильсен, Эрик Ларссон, Йохан Далин (Исмаэль Диавара, 46') Предупреждения: Лассе Нильсен (19'), Андерс Кристиансен (53'), Эрик Ларссон (55')

Группа Н: 1. «Ювентус» — 9 очков; 2. «Челси» — 6; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.

В 4-м туре «Мальме» примет на своем поле «Челси», а «Зенит» в Турине сыграет с «Ювентусом». Оба матча пройдут 4 ноября.