Онугха: Я считаю, «Рубин» делает все правильно, просто нужно двигаться дальше

Нападающий «Рубина»поделился мнением об игре с(2:2), в которой он забил свой первый гол за клуб в официальном матче.

Казанцы упустили победу уже в добавленное время, гол у «Локомотива» на счету Рифата Жематлетдинова.

«Потрясающие эмоции были, конечно. Еще в первом тайме забил, гол отменили.

Обидно, но старался не расстраиваться, действовать активно агрессивно дальше. Получилось забить второй мяч. Но эмоции немножко подутихли, когда пропустили в конце.

Второй гол тоже проверялся на ВАР. Ничего не чувствовал. Думал: "если отменят, буду играть дальше, стараться забить еще, максимально помочь команде".

Я считаю, мы делаем все правильно. Мы хорошо тренируемся, стараемся друг с другом разговаривать, друг друга больше понимать.

Просто нужно двигаться дальше и постараться победить в Уфе», — приводит слова игрока пресс-служба «Рубина».