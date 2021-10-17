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    Онугха: Я считаю, «Рубин» делает все правильно, просто нужно двигаться дальше

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    Нападающий «Рубина» Герман Онугха поделился мнением об игре с «Локомотивом» (2:2), в которой он забил свой первый гол за клуб в официальном матче.

    Герман Онугха
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    Герман Онугха

    Казанцы упустили победу уже в добавленное время, гол у «Локомотива» на счету Рифата Жематлетдинова.

    «Потрясающие эмоции были, конечно. Еще в первом тайме забил, гол отменили.

    Обидно, но старался не расстраиваться, действовать активно агрессивно дальше. Получилось забить второй мяч. Но эмоции немножко подутихли, когда пропустили в конце.

    Второй гол тоже проверялся на ВАР. Ничего не чувствовал. Думал: "если отменят, буду играть дальше, стараться забить еще, максимально помочь команде".

    Я считаю, мы делаем все правильно. Мы хорошо тренируемся, стараемся друг с другом разговаривать, друг друга больше понимать.

    Просто нужно двигаться дальше и постараться победить в Уфе», — приводит слова игрока пресс-служба «Рубина».

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