ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • 21:18
    • Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy
  • 21:01
    • Швеция забила три безответных мяча в ворота Косово
  • 20:54
    • Сборная Украины одержала первую победу в квалификации ЧМ-2022
  • 20:08
    • «Алания» обыграла «Оренбург» и вышла на второе место в ФНЛ
  • 18:04
    • Пятов и Тымчик с первых минут сыграют за Украину против Финляндии
    Все новости спорта

    Дешам: У нас больше опыта, но это не дает нам никаких гарантий в матче с Испанией

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции Сборная Испании Футбол Испании Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, чего ждет от финального матча Лиги наций против команды Испании.

    Дидье Дешам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам

    «Испания будет играть четырьмя защитниками, это совершенно точно. Мне надо взвесить все преимущества и недостатки моих потенциально возможных тактических схем. Против Италии большую часть матча они играли по схеме 4-4-2 с ромбовидной полузащитой.

    Преимущество игры в трех защитников не только в обороне, но и в наличие атакующей группы, угрожающей обороне соперника. Такая игра обеспечивает широту атак и наличие игроков в центре поля.

    Невозможно лишить Испанию мяча. Владение мячом у них в крови. Вы можете прессинговать, но они способны отдавать точные передачи даже под давлением. Нужно отметить и то, что они очень хорошо применяли прессинг против Италии, когда теряли мяч.

    Вечер полуфинала был очень радостным и счастливым, он поднял нам настроение на следующий день. Это победа вселяет в нас уверенность. Мы показали не только качественную игру. Мы продемонстрировали, что сильны психологически.

    Испанцы продолжают демонстрировать высокий уровень игры. У нас больше опыта, но это не дает нам никаких гарантий. Нам понадобятся все необходимые ингредиенты, чтобы выйти на поле и забрать трофей, — сказал Дешам пресс-службе УЕФА.

    Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия забить быстрый гол в матче с Андоррой?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Останется ли Фьюри непобедимым?
  • Фьюри — Уайлдер. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько Дания забьет Молдавии?
  • Молдавия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайлдер
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Молдавия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.58
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Швейцария — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры