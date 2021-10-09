Дешам: У нас больше опыта, но это не дает нам никаких гарантий в матче с Испанией

Главный тренер сборной Франциирассказал, чего ждет от финального матча Лиги наций против команды Испании.

«Испания будет играть четырьмя защитниками, это совершенно точно. Мне надо взвесить все преимущества и недостатки моих потенциально возможных тактических схем. Против Италии большую часть матча они играли по схеме 4-4-2 с ромбовидной полузащитой.

Преимущество игры в трех защитников не только в обороне, но и в наличие атакующей группы, угрожающей обороне соперника. Такая игра обеспечивает широту атак и наличие игроков в центре поля.

Невозможно лишить Испанию мяча. Владение мячом у них в крови. Вы можете прессинговать, но они способны отдавать точные передачи даже под давлением. Нужно отметить и то, что они очень хорошо применяли прессинг против Италии, когда теряли мяч.

Вечер полуфинала был очень радостным и счастливым, он поднял нам настроение на следующий день. Это победа вселяет в нас уверенность. Мы показали не только качественную игру. Мы продемонстрировали, что сильны психологически.

Испанцы продолжают демонстрировать высокий уровень игры. У нас больше опыта, но это не дает нам никаких гарантий. Нам понадобятся все необходимые ингредиенты, чтобы выйти на поле и забрать трофей, — сказал Дешам пресс-службе УЕФА.

Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).