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    «Боруссия» готова в два раза увеличить зарплату Холанну

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    Дортмундская «Боруссия» готова существенно повысить зарплату форварду Эрлингу Холанну, чтобы сохранить его еще как минимум на один сезон, сообщает журналист Кристиан Фальк.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Шмели» готовы предложить ему существенное повышение заработной платы. «Боруссия» намерена поднять оклад Холанну с восьми миллионов евро, которые он получает в настоящий момент, до 15 миллионов.

    Ранее появилась информация, что оформить трансфер Эрлинга хочет французский ПСЖ. По окончании текущего сезона любой клуб будет иметь возможность приобрести скандинава за 75 миллионов евро.

    В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл восемь матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи.

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