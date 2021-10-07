«Боруссия» готова в два раза увеличить зарплату Холанну

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Шмели» готовы предложить ему существенное повышение заработной платы. «Боруссия» намерена поднять оклад Холанну с восьми миллионов евро, которые он получает в настоящий момент, до 15 миллионов.
Ранее появилась информация, что оформить трансфер Эрлинга хочет французский ПСЖ. По окончании текущего сезона любой клуб будет иметь возможность приобрести скандинава за 75 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл восемь матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи.