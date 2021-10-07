«Боруссия» готова в два раза увеличить зарплату Холанну

Дортмундскаяготова существенно повысить зарплату форварду, чтобы сохранить его еще как минимум на один сезон, сообщает журналист Кристиан Фальк.

«Шмели» готовы предложить ему существенное повышение заработной платы. «Боруссия» намерена поднять оклад Холанну с восьми миллионов евро, которые он получает в настоящий момент, до 15 миллионов.

Ранее появилась информация, что оформить трансфер Эрлинга хочет французский ПСЖ. По окончании текущего сезона любой клуб будет иметь возможность приобрести скандинава за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл восемь матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи.