Формат РПЛ не будет изменен в следующем сезоне

Российская Премьер-лига на официальном сайте сообщила, что розыгрыш турнира сезона-2022/2023 будет проводиться в прежнем формате.

Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата РПЛ на сезон-2022/23 — чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров.

Решение связано с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА.

Напомним, сегодня, 5 октября, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ.