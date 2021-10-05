Формат РПЛ не будет изменен в следующем сезоне Фото: globallookpress.com
Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата РПЛ на сезон-2022/23 — чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров.
Решение связано с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА.
Напомним, сегодня, 5 октября, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ.