Кулибали подвергся расистским оскорблениям в матче с «Фиорентиной»

Калиду Кулибали Фото: globallookpress.com
По словам 30-летнего футболиста, его назвали «сраной обезьяной».
«Подобное не имеет никакого отношения к спорту. Этих людей нужно найти и больше никогда не пускать на стадион», — написал сенегалец в Twitter.
«Фиорентина» осудила поведение своих фанатов и извинилась перед Кулибали.
«Наш клуб уже предоставил сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения и другие материалы, чтобы виновные были найдены.
Когда эти люди будут идентифицированы, "Фиорентина" запретит им посещать стадион. Мы надеемся, что так же поступят и другие команды», — говорится в сообщении на сайте клуба.