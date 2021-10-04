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    Кулибали подвергся расистским оскорблениям в матче с «Фиорентиной»

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    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что в матче седьмого тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (2:1) он подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов.

    Калиду Кулибали
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    Калиду Кулибали

    По словам 30-летнего футболиста, его назвали «сраной обезьяной».

    «Подобное не имеет никакого отношения к спорту. Этих людей нужно найти и больше никогда не пускать на стадион», — написал сенегалец в Twitter.

    «Фиорентина» осудила поведение своих фанатов и извинилась перед Кулибали.

    «Наш клуб уже предоставил сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения и другие материалы, чтобы виновные были найдены.

    Когда эти люди будут идентифицированы, "Фиорентина" запретит им посещать стадион. Мы надеемся, что так же поступят и другие команды», — говорится в сообщении на сайте клуба.

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