Кулибали подвергся расистским оскорблениям в матче с «Фиорентиной»

Защитник «Наполи»заявил, что в матче седьмого тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (2:1) он подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов.

По словам 30-летнего футболиста, его назвали «сраной обезьяной».

«Подобное не имеет никакого отношения к спорту. Этих людей нужно найти и больше никогда не пускать на стадион», — написал сенегалец в Twitter.

«Фиорентина» осудила поведение своих фанатов и извинилась перед Кулибали.

«Наш клуб уже предоставил сотрудникам полиции записи с камер видеонаблюдения и другие материалы, чтобы виновные были найдены.

Когда эти люди будут идентифицированы, "Фиорентина" запретит им посещать стадион. Мы надеемся, что так же поступят и другие команды», — говорится в сообщении на сайте клуба.