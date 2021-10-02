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    Гол Ежова принес «Крыльям Советов» победу над «Динамо»

    «Динамо» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

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    Единственный мяч был забит на 23-й минуте. Самарцы подловили соперника на контратаке, Сергеев сделал передачу вперёд, Ежов поставил корпус, на скорости влетел в штрафную и пробил верхом — Лещук не дотянулся.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Крылья Советов 0:1
    Гол: 0:1 Роман Ежов (23') Динамо: Игорь Лещук, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев, Себастьян Шиманьски, Никола Моро (Сильвестр Игбун, 83'), Даниил Фомин (Clinton N'Jie, 72'), Денис Макаров, Вячеслав Грулёв (Konstantin Tyukavin, 56'), Arsen Zakharyan Крылья Советов: Иван Сергеев, Антон Зиньковский (Данил Липовой, 73'), Максим Глушенков (Владислав Сарвели, 73'), Роман Ежов, Danil Prutsev, Дмитрий Иванисеня, Юрий Горшков, Никита Чернов, Силвие Бегич, Мехди Зеффан, Иван Ломаев Предупреждения: Денис Макаров (11'), Никита Чернов (30'), Иван Ломаев (65'), Arsen Zakharyan (71')

    Самарцы набрали 13 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице РПЛ, москвичи с 19-ю очками продолжают идти на втором месте.

    В следующем туре «Крылья Советов» 17 октября примут «Нижний Новгород», «Динамо» днем ранее встретится с московским «Спартаком».

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