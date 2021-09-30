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    Базель — Кайрат прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

    Базель — Кайрат: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

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    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Базель» — «Кайрат» в группе H Лиги конференций УЕФА.

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    В турнирной таблице «Базель» занимает 1 место с 1 очком, «Кайрат» — 2 место с 1 очком.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Базель» — «Кайрат». Коэффициент ставки — 2.35.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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