«Базель» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Базель» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Базель»

«Базель» — давний еврокубковый боец, способный дать результат. Ничья в стартовом матче с «Карабахом» (0:0) видится неплохим результатом.

В последнем матче своего чемпионата «Базель» добыл важнейшие три пункта. Дома команда одолела «Цюрих» (3:1).

В своем чемпионате команда занимает 1 место. В ее активе 18 очков, причем отрыв от ближайшего преследователя пока не позволяет расслабиться.

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«Кайрат»

Алмаатинцы в Лиге конференций стартовали вполне прилично. Дома «Кайрат» не уступил «Омонии» (0:0), хотя мог даже победить.

Вот только в своем чемпионате команда выступает неудачно. Вряд ли «Кайрату» удастся сохранить чемпионство, ведь «Астана» и «Тобол» оторвались прилично.

В минувшем туре «Кайрат» вновь потерял очки. Выезд в Караганду завершился лишь ничьей (1:1) с местными «горняками».

Опыт Вагнера Лава должен пригодиться команде в Лиге конференций. Как минимум, в атаке казахи смотрятся довольно симпатично.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Базель» за 1.36, на ничью за 4.75, а на «Кайрат» — за 7.50.

Хозяева имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей .

«Кайрат» наверняка сыграет вторым номером, однако вряд ли сумеет сдержать натиск «Базеля».

Хозяева превосходят соперника в классе, что и продемонстрируют с первых минут. Наши прогноз и ставка — Фора «Базеля» в 1 тайме -0.75 с коэффициентом 2.35.